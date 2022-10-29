Швейцарці встановили рекорд з найдовшим у світі пасажирським поїздом 

Швейцарська залізнична компанія в суботу встановила рекорд з найдовшим у світі пасажирським поїздом, проїхавши одним із найзахопливіших маршрутів через Альпи.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Компанія RhB запустила поїзд довжиною 1,9 кілометра, що складається зі 100 вагонів, уздовж маршруту Альбула-Берніна від Преда до Бергена.

У 2008 році цей маршрут був включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він пролягає через 22 тунелі, деякі з них закручуються по спіралі через гори, і через 48 мостів, включаючи вигнутий віадук Ландвассера.

Фото: swiss-image.ch

Уся подорож найдовшого потяга зайняла більше години.

Любителі залізниці вишикувалися вздовж долини, щоб спостерігати, як потяг проїжджає через Альпи.

Директор RhB Ренато Фашіаті сказав, що спроба рекорду була спрямована на те, аби висвітлити інженерні досягнення Швейцарії та відзначити 175-річчя швейцарських залізниць.



