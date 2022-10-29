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Швейцарцы установили рекорд с самым длинным в мире пассажирским поездом

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Суббота, 29 октября 2022, 17:31

Швейцарская железнодорожная компания в субботу установила рекорд с самым длинным в мире пассажирским поездом, проехав по одному из самых увлекательных маршрутов через Альпы.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Компания RhB запустила поезд протяженностью 1,9 километра, состоящий из 100 вагонов, вдоль маршрута Альбула-Бернина от Преда до Бергена.

В 2008 году этот маршрут был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он пролегает через 22 тоннеля, некоторые из них закручиваются по спирали через горы и через 48 мостов, включая изогнутый виадук Ландвассера.

 
Фото: swiss-image.ch

Все путешествие самого длинного поезда заняло больше часа.

Любители железной дороги выстроились вдоль долины, чтобы наблюдать, как поезд проезжает через Альпы.

Директор RhB Ренато Фашиати сказал, что попытка рекорда была направлена ​​на то, чтобы осветить инженерные достижения Швейцарии и отметить 175-летие швейцарских железных дорог.

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Швейцария ЕвроЖизнь

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