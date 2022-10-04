ЄС інтегрує допомогу Україні у свій бюджет на 2023 рік

Міністри фінансів Європейського Союзу домовилися інтегрувати виплати підтримки Україні в бюджет ЄС на 2023 рік, щоб зробити їх більш структурованими і передбачуваними.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Важливо мати більш передбачуваний потік для України в наступному році, тому ми маємо намір інтегрувати його в обговорення бюджету ЄС на 2023 рік і таким чином зробити його більш стабільним. Між міністрами була досягнута згода щодо такого підходу", - сказав Домбровскіс.

Міністри також погодились, що Україна має отримати наступний пакет макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 5 млрд євро трьома траншами - у жовтні, листопаді й грудні 2022 року.

20 вересня Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни.

Йдеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні і погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1-2 серпня.

Гроші надаються у формі довгострокових позик на дуже пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 млрд євро.