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ЕС интегрирует помощь Украине в свой бюджет на 2023 год

Вторник, 4 октября 2022, 16:58

Министры финансов Европейского Союза договорились интегрировать выплаты поддержки Украине в бюджет ЕС на 2023 год, чтобы сделать их более структурированными и предсказуемыми.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Важно иметь более предсказуемый поток для Украины в следующем году, поэтому мы намерены интегрировать его в обсуждение бюджета ЕС на 2023 год и таким образом сделать его более стабильным. Между министрами было достигнуто согласие относительно такого подхода", - сказал Домбровскис.

Министры также согласились, что Украина должна получить следующий пакет макрофинансовой помощи от ЕС объемом 5 млрд евро тремя траншами - в октябре, ноябре и декабре 2022 года.

20 сентября Европейский Союз принял финальное решение о скором выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны.

Речь идет о второй части из пакета макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме 9 млрд евро, который Еврокомиссия анонсировала в апреле и согласовал Евросовет на июньском саммите. Первый миллиард из этой суммы Украина получила двумя траншами 1-2 августа.

Деньги предоставляются в форме долгосрочных займов на очень льготных условиях. Кроме того, решение предусматривает средства для бюджета ЕС для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, как и уже выплаченному траншу 1 млрд евро.

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