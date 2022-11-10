Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Путін не поїде на саміт G20 особисто, замість нього буде Лавров - посольство РФ

Четвер, 10 листопада 2022, 07:33

Президент Росії Владімір Путін не відвідає особисто саміт лідерів країн Групи 20 на Балі наступного тижня.

Про це в коментарі CNN повідомили у російському посольстві в Індонезії, пише "Європейська правда".

Путіна представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомила начальник протоколу посольства Юлія Томська.

Томська додала, що Путін ще вирішує, чи приєднається він до однієї із зустрічей віртуально.

Раніше ЗМІ писали, що причиною рішення відмовитися від поїздки був страх у Кремлі, що західні лідери будуть показово уникати Путіна.

Напередодні президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент Росії Владімір Путін, можливо, приєднається до саміту лідерів G20 віртуально

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
G20 Путін

Статті

Трамп не виграв, Байден не програв: що показали проміжні вибори у США

"Червона хвиля", очікувана за результатами проміжних виборів, не відбулася. Кандидати, підтримувані Дональдом Трампом, не досягли очікуваного успіху.
9 листопада 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда

8 висновків про те, що зміниться для України через результати виборів до Конгресу США

Генеральна лінія Білого дому щодо України у війні вже визначена, і результати проміжних виборів, швидше за все, ще більше її зацементують.
9 листопада 2022 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа"

Чи зменшать США підтримку України після виборів? Пояснення з Вашингтона

Республіканська партія може отримати контроль як у Палаті представників, так і в Сенаті США. Як це може позначитись на допомозі Україні?
9 листопада 2022 — Катерина Лісунова, Голос Америки