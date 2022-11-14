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Пентагон витратить понад $520 млн на поповнення запасів HIMARS

Понеділок, 14 листопада 2022, 21:48

Армія США уклала з компанією Lockheed Martin кілька контрактів на суму понад 520 мільйонів доларів на постачання керованих реактивних систем залпового вогню (HIMARS) для поповнення американських арсеналів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNBC.

"Цей контракт дозволяє нам поповнити наші власні запаси, одночасно забезпечуючи критично важливі можливості для наших союзників та міжнародних партнерів", – пояснив помічник міністра оборони США з питань закупівель Дуглас Буш.

Протягом останніх місяців Пентагон передав Україні приблизно 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS для боротьби з Росією.

І українська, й американська сторони сходяться на тому, що HIMARS стали одним із важливих чинників переламу війни на користь Києва, оскільки дозволили уражати позиції російських військ у тилу.

Наприкінці вересня США оголосили про пакет військової допомоги, до якого увійшли 18 РСЗВ, але в Пентагоні уточнили, що на їхнє постачання знадобляться кілька років.

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США

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