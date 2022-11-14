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Пентагон потратит более $520 млн на пополнение запасов HIMARS

Понедельник, 14 ноября 2022, 21:48

Армия США заключила с компанией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму более 520 миллионов долларов на поставку управляемых реактивных систем залпового огня (HIMARS) для пополнения американских арсеналов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC.

"Этот контракт позволяет нам пополнить наши собственные запасы, одновременно обеспечивая критически важные возможности для наших союзников и международных партнеров", - пояснил помощник министра обороны США по вопросам закупок Дуглас Буш.

В течение последних месяцев Пентагон передал Украине примерно 20 реактивных систем залпового огня HIMARS для борьбы с Россией.

И украинская, и американская стороны сходятся на том, что HIMARS стали одним из важных факторов перелома войны в пользу Киева, поскольку позволили поражать позиции российских войск в тылу.

В конце сентября США объявили о пакете военной помощи, в который вошли 18 РСЗО, но в Пентагоне уточнили, что на их поставку понадобятся несколько лет.

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США

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