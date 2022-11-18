Підтримка Макрона після "просідання" у жовтні знову зросла: соцопитування

Підтримка президента Франції Еммануеля Макрона у листопаді знову зросла, досягнувши 40%.

Як повідомляє AFP, про це свідчать результати соцопитування, проведеного компанією BVA для RTL і Orange.

Після того, як популярність Макрона у жовтні суттєво знизилася, у листопаді вона знову зросла на 4%, досягнувши 40%. Найбільш суттєве зростання відзначають серед молоді та найстарших респондентів.

Підтримка прем’єрки Елізабет Борн зросла на 1%, до 42%.

Серед осіб, від яких респонденти хотіли б бачити більший вплив на політичне життя країни, на перших позиціях опинилися колишній прем’єр Едуар Філіп (40%), екс-лідерку правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен (35%), чинний міністр фінансів Бруно Ле Мер (27%). Про наступника Ле Пен Жордана Барделлу так висловилися 23%.

Нагадаємо, Марін Ле Пен остаточно поступилася посадою лідера "Національного об’єднання", її наступником обрали 27-річного Жордана Барделлу.