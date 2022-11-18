Поддержка Макрона после "проседания" в октябре снова выросла: соцопрос

Поддержка президента Франции Эммануэля Макрона в ноябре снова выросла, достигнув 40%.

Как сообщает AFP, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного компанией BVA для RTL и Orange.

После того, как популярность Макрона в октябре существенно снизилась, в ноябре она снова выросла на 4%, достигнув 40%. Наиболее существенный рост отмечают среди молодежи и старших респондентов.

Поддержка премьера Элизабет Борн выросла на 1%, до 42%.

Среди лиц, от которых респонденты хотели бы видеть большее влияние на политическую жизнь страны, на первых позициях оказались бывший премьер Эдуар Филипп (40%), экс-лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен (35%), действующий министр финансов Бруно Ле Мэр (27%). О преемнике Ле Пен Жордане Барделле так высказались 23%.

Напомним, Марин Ле Пен окончательно уступила пост лидера "Национального объединения", ее преемником выбрали 27-летнего Жордана Барделлу.