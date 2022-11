Блінкен та Боррель: жахлива ракетна тактика РФ не похитне підтримку України

Глави дипломатії ЄС та США засудили "злочинні напади" та "жахливу тактику" РФ, яка 23 листопада здійснила черговий масований ракетний обстріл енергетичних об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Мільйони людей по всій Україні сховались в укриттях, коли Росія сьогодні знову випустила на них ракети. Триваючі атаки проти інфраструктури спрямовані на те, щоб цивільне населення України залишалося в холоді і темряві. Ця жахлива тактика не зламає рішучість України та її партнерів", - зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter.

Millions across Ukraine took shelter as Russia again rained down missiles today. Continued attacks on infrastructure are designed to keep Ukraine’s civilians cold and in the dark. These appalling tactics won't break the resolve of Ukraine and its partners.