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Блінкен та Боррель: жахлива ракетна тактика РФ не похитне підтримку України

Середа, 23 листопада 2022, 21:51

Глави дипломатії ЄС та США засудили "злочинні напади" та "жахливу тактику" РФ, яка 23 листопада здійснила черговий масований ракетний обстріл енергетичних об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Мільйони людей по всій Україні сховались в укриттях, коли Росія сьогодні знову випустила на них ракети. Триваючі атаки проти інфраструктури спрямовані на те, щоб цивільне населення України залишалося в холоді і темряві. Ця жахлива тактика не зламає рішучість України та її партнерів", - зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter.

"Рішуче засуджую нові злочинні напади Росії на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру в Україні: масові відключення електроенергії, в тому числі в Молдові. Позбавлення мільйонів людей електроенергії, води та опалення взимку є жорстоким та нелюдським. Підтримка України та Молдови з боку ЄС залишається незмінною", - написав Жозеп Боррель.

Посли країн "Групи семи" у Києві у середу ввечері виступили із заявою на підтримку українців та розповіли, що разом з ними стикаються з нестачею світла та води.

Президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН в середу, присвяченому останнім ракетним ударам Росії, які призвели до відключення електроенергії в Україні та в сусідній Молдові.

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США Єврокомісія Війна з РФ Енергетика

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