Блинкен и Боррель: ужасная ракетная тактика РФ не поколебит поддержку Украины

Главы дипломатии ЕС и США осудили "преступные нападения" и "ужасную тактику" РФ, которая 23 ноября совершила очередной массированный ракетный обстрел энергетических объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Миллионы людей по всей Украине скрылись в укрытиях, когда Россия сегодня снова выпустила на них ракеты. Продолжающиеся атаки против инфраструктуры направлены на то, чтобы гражданское население Украины оставалось в холоде и тьме. Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров", - отметил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.

Millions across Ukraine took shelter as Russia again rained down missiles today. Continued attacks on infrastructure are designed to keep Ukraine’s civilians cold and in the dark. These appalling tactics won't break the resolve of Ukraine and its partners.