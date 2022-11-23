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Блинкен и Боррель: ужасная ракетная тактика РФ не поколебит поддержку Украины

Среда, 23 ноября 2022, 21:51

Главы дипломатии ЕС и США осудили "преступные нападения" и "ужасную тактику" РФ, которая 23 ноября совершила очередной массированный ракетный обстрел энергетических объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Миллионы людей по всей Украине скрылись в укрытиях, когда Россия сегодня снова выпустила на них ракеты. Продолжающиеся атаки против инфраструктуры направлены на то, чтобы гражданское население Украины оставалось в холоде и тьме. Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров", - отметил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.

"Решительно осуждаю новые преступные нападения России на гражданское население и критически важную инфраструктуру в Украине: массовые отключения электроэнергии, в том числе в Молдове. Лишение миллионов людей электроэнергии, воды и отопления зимой является жестоким и бесчеловечным. Поддержка Украины и Молдовы со стороны ЕС остается неизменной", – написал Жозеп Боррель.

Послы стран "Группы семи" в Киеве в среду вечером выступили с заявлением в поддержку украинцев и рассказали, что вместе с ними сталкиваются с нехваткой света и воды.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на срочном заседании Совета Безопасности ООН в среду, посвященном последним ракетным ударам России, которые привели к отключению электроэнергии в Украине и соседней Молдове.

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