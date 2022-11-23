Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Радбез ООН проведе екстрені дебати через обстріли РФ, виступить Зеленський

Середа, 23 листопада 2022, 19:38

Президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН в середу, присвяченому останнім ракетним ударам Росії, які призвели до відключення електроенергії в Україні та в сусідній Молдові.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда".

Зеленський виступить на екстрених дебатах, скликаних на прохання України, які повинні початися о 16:00 за місцевим часом в Нью-Йорку (о 23:00 за Києвом).

Президент Володимир Зеленський раніше доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через російські ракетні удари у середу.

23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

У результаті значна частина України зіткнулась з відключенням світла, як і сусідня Молдова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ООН Зеленський

Статті

Суміш допомоги, міфів та пропаганди. Як угорське суспільство ставиться до українців та війни

Це – розповідь не в рожевих тонах, але і не у чорних. Вона засвідчує, наскільки серйозні проблеми є в Угорщині, але водночас там є і справжні друзі України...
23 листопада 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, Будапешт-Київ

Корозія нейтралітету: як Швейцарія вимушено змінює свою зовнішню політику

Війна в Україні унеможливила традиційну політику нейтралітету Швейцарії. Однак новий курс там ще не сформувався.
22 листопада 2022 — Swissinfo

Нестрашна ядерна загроза: на Заході перестають боятися ядерного удару РФ по Україні

Путіну вигідніше не використовувати ядерну зброю, а лише погрожувати нею... Зараз на Заході кажуть про падіння прямої ядерної загрози...
22 листопада 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Галіфакса