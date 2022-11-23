Радбез ООН проведе екстрені дебати через обстріли РФ, виступить Зеленський
Президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН в середу, присвяченому останнім ракетним ударам Росії, які призвели до відключення електроенергії в Україні та в сусідній Молдові.
Про це повідомило агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда".
Зеленський виступить на екстрених дебатах, скликаних на прохання України, які повинні початися о 16:00 за місцевим часом в Нью-Йорку (о 23:00 за Києвом).
Президент Володимир Зеленський раніше доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через російські ракетні удари у середу.
23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.
У результаті значна частина України зіткнулась з відключенням світла, як і сусідня Молдова.