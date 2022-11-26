Литва надасть пакет допомоги енергосектору України на 2 млн євро

Литва підготувала новий пакет допомоги для енергетичного сектору України у розмірі 2 млн євро і обіцяє продовжувати привозити дрони, теплий одяг для українських військових, підігрівачі та генератори.

Про це оголосила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на брифінгу з українським і польським колегами в Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Нещодавно Литва підготувала новий пакет допомоги для енергетичного сектору України на понад 2 млн євро. Ми продовжимо робити внески в гуманітарну допомогу, щоб допомогти переміщеним особам в Україні", - заявила Шимоніте.

Вона підкреслила, що конвої вантажівок продовжать привозити в Україну дрони, теплий одяг для українських військових і підігрівачі та генератори для інші базові речі, аби допомогти пережити цю сувору зиму громадянам України і наблизити перемогу.

Як повідомлялося, ЄС передає Україні 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів.



26 листопада до України прибули глави урядів Польщі Матеуш Моравецький та Литви Інгріда Шимоніте. Разом з главою українського уряду Денисом Шмигалем вони провели зустріч у форматі "Люблінського трикутника" та ухвалили спільну заяву.