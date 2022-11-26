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Литва предоставит пакет помощи энергосектору Украины на 2 млн евро

Суббота, 26 ноября 2022, 14:15

Литва подготовила новый пакет помощи для энергетического сектора Украины в размере 2 млн евро и обещает продолжать привозить дроны, теплую одежду для украинских военных, подогреватели и генераторы.

Об этом объявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на брифинге с украинским и польским коллегами в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Недавно Литва подготовила новый пакет помощи для энергетического сектора Украины более чем на 2 млн евро. Мы продолжим делать взносы в гуманитарную помощь, чтобы помочь перемещенным лицам в Украине", - заявила Шимоните.

Она подчеркнула, что конвои грузовиков продолжат привозить в Украину дроны, теплую одежду для украинских военных и подогреватели и генераторы для других базовых вещей, чтобы помочь пережить эту суровую зиму гражданам Украины и приблизить победу.

Как сообщалось, ЕС передает Украине 200 средних трансформаторов, один крупный автотрансформатор и 40 электрогенераторов.

26 ноября в Украину прибыли главы правительств Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните. Вместе с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем они провели встречу в формате "Люблинского треугольника" и приняли совместное заявление.

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Литва Война с РФ Энергетика

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