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У Латвії потрапив в ДТП естонський автобус: водій загинув, майже 30 людей травмовані

Неділя, 27 листопада 2022, 14:02

Одна людина загинула і близько 30 отримали поранення й травми різної тяжкості внаслідок зіткнення вантажівки й автобуса, що прямував з Таллінна до Риги.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Аварія сталася близько 7 вечора 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica. На місце прибули естонські й латвійські рятувальні служби. 

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Допис, поширений Sadursme (@sadursme)

Водій автобуса, який був за кермом, загинув, його колега потрапив до лікарні з переломом ноги; водій вантажівки травмований. Загалом травмувалися 26 людей, з них 10 потребували госпіталізації, троє - у важкому стані. Більшість постраждали забрали до лікарні у Пярну, одну людину - до Таллінна. 

Через аварію рух трасою повністю перекрили до опівночі, до ранку проїзд був відкритий лише по одній смузі.

Обставини інциденту уточнюються. Компанія-оператор "MK Autobuss" з посиланням на свідчення водія, який залишився живим, стверджує, що зустрічна вантажівка втратила керування і влетіла в автобус з боку водійського сидіння. 

Це одне з кількох ДТП протягом суботи на тій самій трасі - рано вранці зіткнулися BMW і вантажівка, тоді ж з’їхав з дороги автобус Вільнюс-Таллінн, постраждала одна людина. Підвищенню аварійної небезпеки посприяли сніг та ожеледь.

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Естонія Латвія інциденти

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