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В Латвии попал в ДТП эстонский автобус: водитель погиб, почти 30 пассажиров пострадали

Воскресенье, 27 ноября 2022, 14:02

Один человек погиб и около 30 получили ранения и травмы различной тяжести в результате столкновения грузовика и автобуса, следовавшего из Таллинна в Ригу.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Авария произошла около 7 вечера 26 ноября в районе латвийского города Айнажи, рядом с эстонской границей, на трассе Via Baltica. На место прибыли эстонские и латвийские спасательные службы. 

Водитель автобуса, который был за рулем, погиб, его коллега попал в больницу с переломом ноги; водитель грузовика травмирован. Всего травмировались 26 человек, из них 10 нуждались в госпитализации, трое - в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших забрали в больницу в Пярну, одного человека - в Таллинн. 

Из-за аварии движение по трассе полностью перекрыли до полуночи, после чего до утра проезд был открыт только по одной полосе.

Обстоятельства инцидента уточняются. Компания-оператор MK Autobuss, ссылаясь на свидетельство выжившего водителя, утверждает, что встречный грузовик потерял управление и влетел в автобус со стороны водительского сиденья. 

Это одно из нескольких ДТП в течение субботы на той же трассе - рано утром столкнулись BMW и грузовик, тогда же съехал с дороги автобус Вильнюс-Таллинн, пострадал один человек. Повышению аварийной опасности поспособствовали снег и гололед.

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Эстония Латвия инциденты

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