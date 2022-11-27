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У Празі вперше після пандемії відкрили Різдвяний ярмарок, але освітлення буде менше

Неділя, 27 листопада 2022, 18:19

Тисячі людей прийшли у вихідні на Староміську площу Праги, щоб запалити 25-метрову різдвяну ялинку і знову відкрити щорічний ринок після дворічного закриття через COVID-19.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Однак цього року через енергетичну кризу на ринку було менше вогнів, ніж зазвичай.

 

На ринку, який користується популярністю як у чехів, так і в іноземних туристів завдяки глінтвейну, ковбасам, солодощам і подарункам, було встановлено більше енергоощадних лампочок, щоб заощадити гроші та надіслати сезонний сигнал про енергоефективність.

"Ми вирішили скоротити кількість ілюмінованих прикрас на вулицях і використовуємо найсучасніші світлодіодні світильники, це стосується і різдвяної ялинки", - сказав член міської ради Праги Ян Чабр.

Місто вирішило не вмикати гірлянди на весь день, як торік, а тільки з 16-ї години до опівночі.

"Ми не хочемо позбавляти людей святкової атмосфери Різдва і Нового року... але ми розуміємо, що енергія не повинна витрачатися даремно", - додав Чабр.

Нагадаємо, у Португалії через енергетичну кризу різдвяні вогні вимикатимуть на ніч.

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Чехія ЄвроЖиття

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