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В Праге впервые после пандемии открыли Рождественскую ярмарку, но освещения будет меньше

Воскресенье, 27 ноября 2022, 18:19

Тысячи людей пришли в выходные на Староместскую площадь Праги, чтобы зажечь 25-метровую рождественскую елку и вновь открыть ежегодный рынок после двухлетнего закрытия из-за COVID-19.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Однако в этом году из-за энергетического кризиса на рынке было меньше огней, чем обычно.

 

На рынке, который пользуется популярностью как у чехов, так и у иностранных туристов благодаря глинтвейну, колбасам, сладостям и подаркам, было установлено больше энергосберегающих лампочек, чтобы сэкономить деньги и послать сезонный сигнал об энергоэффективности.

"Мы решили сократить количество иллюминированных украшений на улицах и используем самые современные светодиодные светильники, это касается и рождественской елки", - сказал член городского совета Праги Ян Чабр.

Город решил не включать гирлянды на весь день, как в прошлом, а только с 16 часов до полуночи.

"Мы не хотим лишать людей праздничной атмосферы Рождества и Нового года... но мы понимаем, что энергия не должна тратиться впустую", - добавил Чабр.

Напомним, в Португалии из-за энергетического кризиса рождественские огни будут выключать на ночь.

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Чехия ЕвроЖизнь

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