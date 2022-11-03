Естонія закриє пункт пропуску на кордоні з РФ: у ньому більше немає потреби

МВС Естонії вирішило закрити прикордонний пункт "Нарва-2" в останній тиждень листопада, оскільки скорочення кількості мандрівників через прикордонний пункт позбавило сенсу тримати його відкритим.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

"Після ретельного аналізу міністерство внутрішніх справ справді ухвалило рішення закрити пішохідний міст, що з'єднує Нарву та Івангород. Хоча і не з міркувань безпеки - як ми вже згадували раніше, цей міст не становить жодної загрози безпеці, бо ним пересуваються тільки люди, які мають посвідку на проживання в Естонії, і громадянами Естонії", - повідомив радник міністра внутрішніх справ Воотеле Пяй.

"Проаналізувавши ситуацію і проконсультувавшись з місцевим самоврядуванням, ми отримали підтвердження, що закриття пішохідного мосту суттєво не порушить повсякденне життя місцевих жителів, в той же час в умовах, що склалися, закриття прикордонного пункту "Нарва-2" доцільне і необхідне з ряду інших причин. Насамперед, ми почнемо підготовку до того, щоб у майбутньому міст можна було повністю автоматизувати, а також кількість людей, які перетинають кордон, зменшилася настільки, що немає сенсу тримати кілька прикордонних переходів відкритими", - додав Пяй.

Люди можуть також пройти через головний прикордонний перехід, а департамент поліції та прикордонної охорони зможуть більш ефективно використовувати людські ресурси прикордонного пункту "Нарва-2" в іншому місці..

Прикордонний пункт "Нарва-2" планують закрити в останній тиждень листопада. На думку міністерства, цього часу має бути достатньо, щоб усі звикли до нової ситуації. Крім того, про тимчасове закриття прикордонного пункту проінформують Російську Федерацію.

Як відомо, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами. Заборона поширюється на громадян Росії з чинними шенгенськими візами і мета поїздки яких туризм, бізнес, участь у спортивних заходах і транзит. Проте є й винятки.