Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Эстония закроет пункт пропуска на границе с РФ: в нем больше нет нужды

Четверг, 3 ноября 2022, 07:59

МВД Эстонии решило закрыть пограничный пункт "Нарва-2" в последнюю неделю ноября, поскольку сокращение количества путешественников через пограничный пункт лишило смысла держать его открытым.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

"После тщательного анализа министерство внутренних дел действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности - как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и граждани Эстонии", - сообщил советник министра внутренних дел Воотеле Пяй.

Эстония с декабря запрещает импорт российской нефти

"Проанализировав ситуацию и проконсультировавшись с местным самоуправлением, мы получили подтверждение, что закрытие пешеходного моста существенно не нарушит повседневную жизнь местных жителей, в то же время в сложившихся условиях закрытие пограничного пункта "Нарва-2" целесообразно и необходимо по ряду других причин Прежде всего, мы начнем подготовку к тому, чтобы в будущем мост можно было полностью автоматизировать, а также количество людей, пересекающих границу, уменьшилось настолько, что нет смысла держать несколько пограничных переходов открытыми", - добавил Пяй.

Люди могут пройти через главный пограничный переход, а департамент полиции и пограничной охраны смогут более эффективно использовать человеческие ресурсы пограничного пункта "Нарва-2" в другом месте.

Пограничный пункт "Нарва-2" планируется закрыть в последнюю неделю ноября. По мнению министерства, этого времени должно быть достаточно, чтобы все привыкли к новой ситуации. Кроме того, о временном закрытии пограничного пункта проинформируют Российскую Федерацию.

Как известно, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами. Запрет распространяется на граждан России с действующими шенгенскими визами, цель поездки которых туризм, бизнес, участие в спортивных мероприятиях и транзит. Однако есть и исключения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония Война с РФ Россия

Статьи

Переворот по-черногорски: что может помешать захвату власти дружественными Кремлю силами

Дружественные Сербии и России черногорские партии де-факто начали процесс государственного переворота. Как отреагирует на такой шаг ЕС? (укр.)
2 ноября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью

В попытке "сломать" прозападное правительство Россия отрезала Молдове газ. А одновременно пророссийское Приднестровье полностью остановило электроснабжение...
2 ноября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Ценности не только на словах: почему Украина должна признать независимость Косова

Прагматично – выстраивать отношения со странами, которые будут с нами по одну сторону баррикад. Косово – в их числе. Но Украина до сих пор предпочитает этого не замечать (укр.)
1 ноября 2022 — Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская солидарность"