Эстония закроет пункт пропуска на границе с РФ: в нем больше нет нужды

МВД Эстонии решило закрыть пограничный пункт "Нарва-2" в последнюю неделю ноября, поскольку сокращение количества путешественников через пограничный пункт лишило смысла держать его открытым.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

"После тщательного анализа министерство внутренних дел действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности - как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и граждани Эстонии", - сообщил советник министра внутренних дел Воотеле Пяй.

"Проанализировав ситуацию и проконсультировавшись с местным самоуправлением, мы получили подтверждение, что закрытие пешеходного моста существенно не нарушит повседневную жизнь местных жителей, в то же время в сложившихся условиях закрытие пограничного пункта "Нарва-2" целесообразно и необходимо по ряду других причин Прежде всего, мы начнем подготовку к тому, чтобы в будущем мост можно было полностью автоматизировать, а также количество людей, пересекающих границу, уменьшилось настолько, что нет смысла держать несколько пограничных переходов открытыми", - добавил Пяй.

Люди могут пройти через главный пограничный переход, а департамент полиции и пограничной охраны смогут более эффективно использовать человеческие ресурсы пограничного пункта "Нарва-2" в другом месте.

Пограничный пункт "Нарва-2" планируется закрыть в последнюю неделю ноября. По мнению министерства, этого времени должно быть достаточно, чтобы все привыкли к новой ситуации. Кроме того, о временном закрытии пограничного пункта проинформируют Российскую Федерацию.

Как известно, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами. Запрет распространяется на граждан России с действующими шенгенскими визами, цель поездки которых туризм, бизнес, участие в спортивных мероприятиях и транзит. Однако есть и исключения.