Глави МЗС країн G7 обговорять підтримку України після атак РФ по енергооб’єктах

Міністри закордонних справ країн Групи семи (G7) обговорять, як найкраще координувати подальшу підтримку України, коли зустрінуться в четвер у Німеччині після нещодавніх російських атак на енергетичну інфраструктуру, що спричинили масові відключення електроенергії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Очікується, що вторгнення Росії в Україну буде домінувати на дводенній зустрічі державного секретаря США Ентоні Блінкена з його колегами з G7 у західнонімецькому місті Мюнстер, хоча все більш впевнена роль Китаю у світі та протести в Ірані також займатимуть важливе місце на порядку денному.

"Ця міністерська зустріч G7 відбувається у важливий для нас час", - сказав високопоставлений представник Держдепартаменту, зазначивши, що група "є життєво важливим координаційним механізмом" для політичних підходів з найбільш актуальних питань.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила у вівторок під час візиту до Києва, що Європейський Союз разом з партнерами вивчає шляхи збільшення допомоги енергетичному сектору України.

За її словами, Україна потребує спеціального обладнання та інструментів для усунення пошкоджень енергетичної інфраструктури. Необхідно закликати іноземні компанії визначити пріоритетність передачі енергетичного обладнання в Україну.

Зустріч G7, яку приймає Німеччина, що головує в групі на ротаційній основі, також надасть можливість найбагатшим демократіям світу обговорити останні події в Китаї та безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні після того, як Президент Китаю Сі Цзіньпін зміцнив свою владу на з'їзді Комуністичної партії.