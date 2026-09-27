У Франції обирають понад половину членів Сенату

У неділю у половині департаментів Франції відбуваються вибори до Сенату, де оберуть 178 із 348 законодавців до верхньої палати парламенту.

Про це повідомляє BFMTV, передає "Європейська правда".

Виборчі дільниці відкрилися о 8:30 ранку за Парижем. Вибори до Сенату є непрямими: законодавців обирають не громадяни на загальнонаціональному голосуванні, а Колегія виборців, що складається з понад 93 000 осіб, переважно муніципальних радників.

На недільних виборах оберуть 178 із 348 сенаторів на наступні шість років.

Голосування відбувається у 58 департаментах материкової Франції, а також у двох департаментах Корсики, Гвіани та чотирьох заморських територіях. Також відбудеться переобрання шести представників французів, які проживають за кордоном.

У верхній палаті наразі домінують консерватори, причому "Республіканці" є найбільшою групою зі 131 місцем. Партія президента Емманюеля Макрона "Відродження" (Renaissance) має 19 місць.

На виборах не очікується суттєвих зрушень у розподілі сил, але вважається ймовірною зміна сил всередині правої більшості, при цьому "Республіканці" можуть втратити кілька місць.

Це голосування є важливим для ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яке може отримати достатньо місць, щоб вперше сформувати парламентську групу в Сенаті. Для цього потрібно десять місць, а ультраправа партія наразі має лише три.

Вибори до Сенату у Франції є останніми перед виборами президента навесні 2027 року.

Як відомо, перед президентськими виборами-2027 у Франції неформальна лідерка "Національного об’єднання" Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.

Читайте також: Секрет живучості Ле Пен. Чому ультраправа кандидатка може очолити Францію після трьох поразок.