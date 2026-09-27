ЗМІ: США посилили заходи безпеки на своїй авіабазі в Британії
За останні дні заходи безпеки на американській авіабазі Фейрфорд на південному заході Англії були значно посилені – доступ до бази перекривають дорожні блокпости та озброєні поліцейські, а поблизу припарковані машини екстрених служб.
Про це стало відомо журналістам Reuters, пише "Європейська правда".
Коментуючи посилення заходів безпеки, речник Повітряних сил США заявив, що їм відомо про поточні повідомлення, але вони не будуть обговорювати конкретні заходи щодо захисту військ.
"501-ше крило бойової підтримки та інші наші крила, що базуються у Великій Британії, залишаються пильними і вживатимуть відповідних заходів для забезпечення безпеки та захисту наших американських військовослужбовців, цивільних осіб, підрядників та їхніх сімей", – зазначив речник.
Він додав, що США "постійно аналізують різноманітні фактори, які визначають, які заходи ми вживаємо або змінюємо для захисту наших об’єктів, наших людей та їхніх сімей".
У липні Велика Британія заявила, що її збройні сили готові захищати країну від будь-якого нападу після того, як Корпус вартових Ісламської революції виступив з попередженням не дозволяти американським бомбардувальникам злітати з Фейрфорда.
База Фейрфорд у графстві Глостершир використовувалася для проведення операцій США проти Ірану під час конфлікту на Близькому Сході.
Британія дозволила США розпочинати "оборонні" операції проти Ірану з британських баз, де розміщений американський персонал та літаки, водночас відмовляючись співпрацювати з Вашингтоном в наступальних операціях в регіоні.
Як писало Financial Times у серпні, в Ірані почали розглядати можливі удари по американських об’єктах у країнах на південному сході Європи у разі додаткової ескалації з боку США – як спосіб підвищити ставки.
У НАТО тоді відповіли, що готові протистояти будь-якій загрозі й завжди робитимуть все необхідне для захисту всіх союзників.