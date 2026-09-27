ЗМІ: США посилили заходи безпеки на своїй авіабазі в Британії

За останні дні заходи безпеки на американській авіабазі Фейрфорд на південному заході Англії були ​значно посилені – доступ до бази перекривають дорожні блокпости та озброєні поліцейські, а поблизу припарковані машини екстрених служб.

Про це стало відомо журналістам Reuters, пише "Європейська правда".

Коментуючи посилення заходів безпеки, речник Повітряних сил США заявив, що їм відомо про ⁠поточні повідомлення, але вони не будуть обговорювати ​конкретні заходи щодо захисту військ.

"501-ше крило бойової підтримки та інші наші крила, що базуються у Великій Британії, залишаються пильними і вживатимуть відповідних заходів для забезпечення безпеки та захисту наших американських військовослужбовців, цивільних осіб, підрядників та їхніх сімей", – зазначив речник.

Він додав, що США "постійно аналізують різноманітні фактори, які визначають, які заходи ми вживаємо або змінюємо для захисту наших об’єктів, наших людей та їхніх сімей".

У липні Велика Британія заявила, що її збройні сили готові захищати країну від будь-якого нападу після того, як Корпус вартових Ісламської революції виступив з попередженням не дозволяти американським бомбардувальникам злітати з Фейрфорда.

База Фейрфорд у графстві Глостершир використовувалася для проведення операцій США проти Ірану під час конфлікту на Близькому Сході.

Британія дозволила США розпочинати "оборонні" операції проти Ірану з британських баз, де розміщений американський персонал та літаки, водночас відмовляючись співпрацювати з Вашингтоном в наступальних операціях в регіоні.

Як писало Financial Times у серпні, в Ірані почали розглядати можливі удари по американських об’єктах у країнах на південному сході Європи у разі додаткової ескалації з боку США – як спосіб підвищити ставки.

У НАТО тоді відповіли, що готові протистояти будь-якій загрозі й завжди робитимуть все необхідне для захисту всіх союзників.