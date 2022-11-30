Сайти Ватикану зазнали кібератаки

Онлайн-ресурси Ватикану в середу могли стати об’єктом кібератаки, внаслідок якої вони були недоступні кілька годин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

У середу вдень сайти різних куріальних органів Святого Престолу перестали відкриватися, видаючи помилку 404 – "сторінку не знайдено".

Спершу пресслужба Ватикану заявила, що йдеться про "звичайне технічне обслуговування", та пізніше заявила про "аномальні спроби доступу" до головного сайту vatican.ca.

"Вебсайт vatican.va залишається тимчасово недоступним. У зв'язку з аномальними спробами доступу до сайту проводяться технічні розслідування", – йдеться в повідомленні, яке цитує ANSA.

Ймовірно, йдеться про атаку типу DDoS ("розподілена відмова в обслуговуванні"), яка передбачає перевантаження запитами з різних джерел.

Італійські ЗМІ припускають, що за кібератакою можуть стояти російські хакери, які раніше здійснювали подібні атаки проти інших державних установ у Європі.

Зазначимо, що про кібератаку на ресурси Ватикану стало відомо після того, як Папа Римський розкритикував жорстокість військових із Бурятії та Чечні, які скоюють воєнні злочини в Україні.

Ці слова обурили російських посадовців, зокрема офіційну представницю міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову.