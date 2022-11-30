Сайты Ватикана подверглись кибератаке

Онлайн-ресурсы Ватикана в среду могли стать объектом кибератаки, в результате которой они были недоступны несколько часов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

В среду днем сайты различных куриальных органов Святого Престола перестали открываться, выдавая ошибку 404 - "страница не найдена".

Сначала пресс-служба Ватикана заявила, что речь идет об "обычном техническом обслуживании", но позже заявила об "аномальных попытках доступа" к главному сайту vatican.ca.

"Сайт vatican.va остается временно недоступным. В связи с аномальными попытками доступа к сайту проводятся технические расследования", - говорится в сообщении, которое цитирует ANSA.

Вероятно, речь идет об атаке типа DDoS ("распределенный отказ в обслуживании"), которая предполагает перегрузку запросами из разных источников.

Итальянские СМИ предполагают, что за кибератакой могут стоять российские хакеры, которые ранее совершали подобные атаки против других государственных учреждений в Европе.

Отметим, что о кибератаке на ресурсы Ватикана стало известно после того, как Папа Римский раскритиковал жестокость военных из Бурятии и Чечни, которые совершают военные преступления в Украине.

Эти слова возмутили российских чиновников, в частности официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову.