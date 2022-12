Косово официально подало заявку на вступление в ЕС

Косово 15 декабря официально подало заявку на полноправное членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда"

В Праге премьер-министр Косово Альбин Курти передал заявление Приштины Микулашу Беку, министру по европейским делам Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

🇽🇰PM @albinkurti in Prague handing over Kosovo's application for EU membership. This is only the beginning of many efforts coming to Kosovo, a great battle that will consolidate Kosovo's belonging in Euro-Atlantic structures.->Good luck! pic.twitter.com/PVhMA5GToG