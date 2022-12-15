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Косово официально подало заявку на вступление в ЕС

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Четверг, 15 декабря 2022, 15:32

Косово 15 декабря официально подало заявку на полноправное членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда"

В Праге премьер-министр Косово Альбин Курти передал заявление Приштины Микулашу Беку, министру по европейским делам Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

14 декабря лидеры Косово подписали документ заявки и назвали момент "историческим".

Косово - последняя страна в регионе Западных Балкан, которая подает заявку на получение статуса кандидата. Однако, в отличие от других стран региона, случай Косово специфический, поскольку на членство претендует страна, которая не признана пятью государствами Евросоюза. Этими государствами являются Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

Сербия с гневом отреагировала на намерение Косово подать заявку на вступление в ЕС, и официальные лица заявили, что будут просить пять стран ЕС, которые не признали Косово, а также Венгрию заблокировать инициативу в Брюсселе. 

В то же время в ЕС накануне достигли предварительного согласия о введении безвиза с Косово.

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Косово Вступление в ЕС

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