Косово официально подало заявку на вступление в ЕС

Косово 15 декабря официально подало заявку на полноправное членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда"

В Праге премьер-министр Косово Альбин Курти передал заявление Приштины Микулашу Беку, министру по европейским делам Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

🇽🇰PM @albinkurti in Prague handing over Kosovo's application for EU membership. This is only the beginning of many efforts coming to Kosovo, a great battle that will consolidate Kosovo's belonging in Euro-Atlantic structures.->Good luck! pic.twitter.com/PVhMA5GToG — Suzana Starikov (@Intetyst) December 15, 2022

14 декабря лидеры Косово подписали документ заявки и назвали момент "историческим".

Косово - последняя страна в регионе Западных Балкан, которая подает заявку на получение статуса кандидата. Однако, в отличие от других стран региона, случай Косово специфический, поскольку на членство претендует страна, которая не признана пятью государствами Евросоюза. Этими государствами являются Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

Сербия с гневом отреагировала на намерение Косово подать заявку на вступление в ЕС, и официальные лица заявили, что будут просить пять стран ЕС, которые не признали Косово, а также Венгрию заблокировать инициативу в Брюсселе.

В то же время в ЕС накануне достигли предварительного согласия о введении безвиза с Косово.