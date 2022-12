Без світла, без води, але без Росії: посол Німеччини передала головування в G7 японському колезі

У зв’язку з завершенням головування Німеччини в "Групі семи" посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен передала символічну булаву послу Японії, яка очолить групу наступного року.

Про це Фельдгузен розповіла у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Фельдгузен опублікувала фото з японським послом Мацудою Кунінорі, який від імені Японії головуватиме в групі послів G7 на підтримку реформ в Україні наступного року.

"Без світла, без води, але без Росії: було приємно передати головування в групі послів G7 на підтримку реформ в Україні моєму японському колезі", - зазначила Фельдгузен.

Зустріч послів відбулась у день нової масованої ракетної атаки РФ, яка призвела до перебоїв з подачею електроенергії та води у столиці.

Without light, without water, but without Russia: it was a pleasure to hand over the presidency of the @G7AmbReformUA support group today to my Japanese colleague. And it has been an honor to lead the group this year. #StandWithUkraine @G7 pic.twitter.com/cS7b6OuEzO