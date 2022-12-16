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Без світла, без води, але без Росії: посол Німеччини передала головування в G7 японському колезі

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П'ятниця, 16 грудня 2022, 21:09

У зв’язку з завершенням головування Німеччини в "Групі семи" посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен передала символічну булаву послу Японії, яка очолить групу наступного року.

Про це Фельдгузен розповіла у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Фельдгузен опублікувала фото з японським послом Мацудою Кунінорі, який від імені Японії головуватиме в групі послів G7 на підтримку реформ в Україні наступного року.

"Без світла, без води, але без Росії: було приємно передати головування в групі послів G7 на підтримку реформ в Україні моєму японському колезі", - зазначила Фельдгузен.

Зустріч послів відбулась у день нової масованої ракетної атаки РФ, яка призвела до перебоїв з подачею електроенергії та води у столиці.

Фельдгузен додала, що для неї було честю очолювати групу цього року.

Мацуда Кунінорі розпочне головувати в групі послів G7 у Києві з 1 січня 2023 року.

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Німеччина Війна з РФ

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