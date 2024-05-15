Фінляндія хоче залучати резервістів до охорони кордону з Росією

Міністерство оборони Фінляндії запропонувало змінити закон про військову повинність для посилення безпеки на східному кордоні країни з Росією, для чого для його охорони будуть залучати резервістів.

Про це йдеться в заяві фінського Міноборони, яку цитує "Європейська правда".

Запропонована реформа закону про військову повинність передбачатиме призов резервістів на допомогу прикордонній службі Фінляндії у виняткових випадках – наприклад раптового напливу нелегальних мігрантів.

Цей захід стосуватиметься лише резервістів, які пройшли військову службу в Прикордонних військах, наголошує Міноборони Фінляндії.

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Резервісти, призвані на допомогу фінським прикордонникам, можуть виконувати такі обов'язки, як спостереження за кордоном, патрулювання, контроль за дорожнім рухом і логістичні завдання, йдеться в повідомленні.

Законопроєкт також пропонує змінити вимогу, згідно з якою повістки про участь у навчальних зборах надсилаються військовозобов'язаним щонайменше за три місяці, якщо йдеться про безпеку кордонів Фінляндії – тоді повістку надсилатимуть за 30 днів.

Прикордонна служба Фінляндії наразі налічує близько 2500 військовослужбовців, ще 7500 людей займаються безпекою кордону в інших відомствах.

Фінський уряд ще з осені минулого року обмежив рух через кордон з Росією у зв'язку з напливом мігрантів. У квітні Фінляндія залишила кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".