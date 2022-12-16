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Без света, без воды, но без России: посол Германии передала председательство в G7 японскому коллеге

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Пятница, 16 декабря 2022, 21:09

В связи с завершением председательства Германии в "Группе семи" посол Германии в Украине Анка Фельдгузен передала символическую булаву послу Японии, которая возглавит группу в следующем году.

Об этом Фельдгузен рассказала в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Фельдгузен опубликовала фото с японским послом Мацудой Кунинори, который от имени Японии будет председательствовать в группе послов G7 в поддержку реформ в Украине в следующем году.

"Без света, без воды, но без России: было приятно передать председательство в группе послов G7 в поддержку реформ в Украине моему японскому коллеге", - отметила Фельдгузен.

Встреча послов состоялась в день новой массированной ракетной атаки РФ, которая привела к перебоям с подачей электроэнергии и воды в столице.

Фельдгузен добавила, что для нее было честью возглавлять группу в этом году.

Мацуда Кунинори начнет председательствовать в группе послов G7 в Киеве с 1 января 2023 года.

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