Без света, без воды, но без России: посол Германии передала председательство в G7 японскому коллеге

В связи с завершением председательства Германии в "Группе семи" посол Германии в Украине Анка Фельдгузен передала символическую булаву послу Японии, которая возглавит группу в следующем году.

Об этом Фельдгузен рассказала в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Фельдгузен опубликовала фото с японским послом Мацудой Кунинори, который от имени Японии будет председательствовать в группе послов G7 в поддержку реформ в Украине в следующем году.

"Без света, без воды, но без России: было приятно передать председательство в группе послов G7 в поддержку реформ в Украине моему японскому коллеге", - отметила Фельдгузен.

Встреча послов состоялась в день новой массированной ракетной атаки РФ, которая привела к перебоям с подачей электроэнергии и воды в столице.

