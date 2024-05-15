Міністр оборони Польщі вважає, що поляки заслуговують на Нобеля за допомогу українцям

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив що, на його думку, поляки заслуговують на Нобелівську премію миру за допомогу, яку вони надали українцям після 24 лютого 2022 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Відповідаючи на пресконференції в Познані в середу на питання про продовження польської підтримки України, Косіняк-Камиш сказав, що "підтримка і допомога повинні бути солідарними, і це двосторонній принцип". Він підкреслив, що гуманітарна та військова допомога є беззаперечною.

За його словами, поляки заслуговують на Нобелівську премію миру за допомогу, яку вони надали українцям після початку повномасштабної агресії Росії проти України, бо "це було щось надзвичайне в історії та історії людства".

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"Гуманітарна допомога буде продовжуватися – є фонди, громадські організації, дуже гарна діяльність багатьох людей доброї волі, за що я вам дякую", – сказав Косіняк-Камиш.

Говорячи про військову підтримку українців, Косіняк-Камиш підкреслив, що вона також буде продовжуватися.

"Це наш прагматичний підхід – це захист Польщі, це зміцнення східного флангу НАТО", – сказав міністр.

"Чим більше перемог матиме Україна..., тим безпечнішою буде Польща, і це є частиною нашої стратегії безпеки", – підсумував він.

Як повідомлялося, Україна і Польща наразі працюють над проєктом двосторонньої безпекової угоди.

Між тим, президент Польщі Анджей Дуда поячнив, чому його країна не має можливості для передачі Україні системи Patriot.