У Британії перед виборами політикам і посадовцям пропонують додатковий кіберзахист

Політики, члени виборчих комісій та інші особи з високим рівнем ризику в Британії отримають підтримку, яка допоможе захистити їх від хакерських атак з боку іноземних гравців напередодні виборів, які очікуються пізніше цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Британський уряд заявив про зростаючу загрозу демократії з боку людей, які поширюють дезінформацію і фальшивий контент, створений штучним інтелектом, в інтернеті, а також з боку інших держав, які намагаються втрутитися в політичний процес.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак і керівники британських служб безпеки попередили, що російська розвідка і групи, пов'язані з китайською державою, намагаються націлитися на британські установи та окремих осіб, зокрема законодавців.

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У грудні Міністерство закордонних справ запровадило санкції проти двох російських хакерів, які, за його словами, працювали від імені Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), щоб націлитися на політиків, журналістів та інші групи, атакуючи їхні особисті електронні поштові скриньки.

Національний центр кібербезпеки, що входить до складу британського агентства GCHQ, заявив, що, за його оцінкою, акаунти кандидатів на виборах і посадовців "майже напевно є привабливими цілями для кіберагентів, які прагнуть здійснювати шпигунські операції".

"Люди, які відіграють важливу роль у нашій демократії, є привабливою мішенню для кібератак, які прагнуть порушити або іншим чином підірвати наше відкрите і вільне суспільство", – сказав Джонатан Еллісон, директор NCSC з питань національної стійкості і технологій майбутнього.

"Саме тому NCSC посилила нашу підтримку людей, які піддаються підвищеному ризику бути атакованими в інтернеті, щоб забезпечити їм кращий захист своїх облікових записів і пристроїв від атак", – додав він.

Користувачі, які належать до групи ризику, зможуть отримати додатковий рівень безпеки на своїх персональних пристроях, щоб захистити їх від шкідливого програмного забезпечення, фішингу – надсилання електронних листів нібито від надійного відправника з метою спонукання користувачів розкрити конфіденційну інформацію – та інших загроз.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Великої Британії 14 травня викликало посла Китаю Чжена Цзегуана, аби висловити протест у зв'язку з останнім викритим випадком шпигунства в країні на користь Пекіна.

Виклик посла КНР відбувся наступного дня після того, як поліція Лондона оголосила трьом людям звинувачення відповідно до нового закону про національну безпеку Британії у "сприянні іноземній розвідувальній службі" та "іноземному втручанні".