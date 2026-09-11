На кордоні Фінляндії затримали порушника кордону з РФ, він попросив притулку

Фінські прикордонники затримали біля кордону з Росією особу, що нелегально перетнула кордон з території РФ.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Випадок стався в районі Йоенсуу у п’ятницю, про порушника повідомили у Північнокарельському відділенні прикордонної служби.

Особу, що незаконно перетнула фінський кордон з території Росії, затримали неподалік лінії держкордону після того, як її зафіксували технічні засоби спостереження. Паркану на цій ділянці кордону немає. Людина попросила про притулок у Фінляндії.

Фінські прикордонники почали розслідування за фактом ймовірного порушення кордону та сконтактували з російською стороною.

Нагадаємо, східний кордон Фінляндії лишається закритим з кінця 2023 року, коли Росія спробувала влаштувати там міграційну кризу. У червні 2026 року фінський уряд вчергове продовжив дію рішення.

У червні в Фінляндії почали розслідування щодо нелегального перетину кордону фінським громадянином, який перейшов його у бік РФ і потім назад через прочинену хвіртку для диких звірів.

У січні цього року фінсько-російський кордон "з цікавості" порушили німецькі туристи на снігоступах.