Зеленський висловив співчуття США у 25-ті роковини терактів 11 вересня

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття США у день 25-х роковин теракту 11 вересня.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що 25 років тому 11 вересня було завдано удару по людях.

"Страшний удар, трагедія у Сполучених Штатах Америки. Загинуло близько 3 тисяч людей із 90 країн світу, у тому числі українці. Шана всім героям, котрі тоді робили все, щоб зберегти життя іншим. Поліцейські та пожежники й просто небайдужі люди, серед них і ті, хто мав українське походження. Висловлюємо шану, повагу, співчуття", – заявив український президент.

Він акцентував, що тоді НАТО показав свою силу, а також акцентував на важливості того, що відповіддю на тероризм було застосування статті 5.

"Це говорить про те, що на будь-якого ворога й терориста, якщо люди хочуть зберегти свою цивілізацію, свій вибір по захисту прав, свобод, цінностей, повинна бути відповідь. Бо зло повинне бути покаране", – додав він.

Раніше писали, що запланована на середу, 9 вересня, телефонна розмова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента США Дональда Трампа несподівано не відбулася.

Розмова мала стосуватися насамперед 25-х роковин терористичних атак 11 вересня 2001 року.

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