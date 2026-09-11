У тимчасовому уряді Румунії відкидають чутки про його можливу відставку

У ліберальному "Союзі порятунку Румунії", представники якої залишаються у складі тимчасового уряду на чолі з Іліє Боложаном, відкидають чутки про його можливу відставку; про це заявила також речниця уряду.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У "Союзі порятунку Румунії" (USR) заперечують чутки у ЗМІ про нібито можливість відставки тимчасового уряду з власної ініціативи, аби підштовхнути президента до призначення нового прем’єр-міністра.

У партії заявили, що чутки неправдиві і всі їхні міністри та другорядні держпосадовці продовжують роботу, як зазвичай. Також підкреслили, що попри поточну складну ситуацію Румунія не має залишитися без уряду, який робить потрібну роботу, доки не знайдено стабільне рішення.

Реакція з’явилась після повідомлень ЗМІ з посиланням на джерела, що тимчасовий прем’єр Іліє Боложан, який є представником Національно-ліберальної партїі, нібито збирається подати у відставку, щоб підштовхнути президента Нікушора Дана до призначення нового прем’єра; слідом за ним мали би подати у відставку міністри націонал-лібералів та USR. Такий сценарій нібито обговорювався у вузькому колі партійних діячів.

Речниця уряду Іоана Доджою запевнила, що чутки про відставку Боложана не відповідають дійсності.

"Це цілковиті фейки. Про це немає мови", – прокоментувала речниця.

До відставки тимчасового прем’єра регулярно закликали соціал-демократи, які сподіваються отримати прем’єрську посаду; водночас Боложан підкреслював, що його відставка ніяк не наблизить вихід з політичної кризи. Втім, він також публічно наголосив, що це "надто затяглося" і країні нарешті потрібен повноцінний уряд.

Нагадаємо, Боложан залишається на прем’єрській посаді у статусі виконувача обов’язки з кінця весни 2026 року, коли соціал-демократи вирішили вийти з коаліції, а далі підтримали вотум недовіри уряду.

Перший запропонований президентом Нікушором Даном "позапарламентський" кандидат на прем’єра Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку. Після того Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя, йому також не вдалось отримати необхідну підтримку.

Подальші консультації з партіями стали на паузу через літню перерву.

Більшість румунів хочуть, щоб політсили якнайшвидше домовились про формування повноцінного уряду.