У Румунії виявили уламки одразу багатьох безпілотників – на суші та в Чорному морі

У Румунії упродовж п’ятниці виявили уламки багатьох БпЛА, деякі – з бойовою частиною.

Як повідомляє Digi24, про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії, пише "Європейська правда".

Упродовж 11 вересня в Румунії виявили уламки безпілотних літальних апаратів одразу у кількох місціях – в районі Констанци, прикордонного з Україною повіту Тульча та у Чорному морі.

Зокрема, два фрагменти безпілотників знайшли на пляжі у Тульчі, ще два – вилучили у Чорному морі.

В одному з випадків фахівці виявили бойову частину, уламок безпечно нейтралізували.

Про ймовірні фрагменти дрона у прибережних водах повідомили з комерційного судна, після чого їх знайшли та вилучили прикордонники. Вибухівки всередині не було.

Останнє втручання відбулося майже о 18 годині у приморській місцевості північніше Констанци. Фахівці Міноборони вважають, що йдеться про уламки чотирьох БпЛА – у тому числі дрон-перехоплювач, у якому ще залишався нерозірваний заряд. Усі уламки безпечно нейтралізували.

Припущень про конкретний тип і належність апаратів не наводять.

10 вересня на пляжі у Румунії також знайшли уламки безпілотника.

Вранці 11 вересня Румунія підіймала винищувачі F-16 для спостереження за повітряними цілями поблизу кордону з Україною.