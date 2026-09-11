Зеленський пояснив, чому членство України в НАТО вигідне Росії та Європі

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна має стати членом НАТО та чому це, на його думку, відповідає інтересам не лише Києва.

Про це він сказав у п’ятницю, 11 вересня, під час спілкування з журналістами на щорічній зустрічі YES у Києві, яку проводить Фонд Віктора Пінчука, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання, чи вірить він у майбутнє членство України в НАТО, Зеленський наголосив, що про це потрібно постійно говорити. За його словами, членство в Альянсі може стати одним з шляхів виходу із затяжної війни.

Водночас Зеленський назвав членство України в НАТО гарантією безпеки для Європи. Він наголосив, що українська армія наразі є найсильнішою армією.

"Україна в НАТО – це гарантія безпеки для Європи, тому що такої сильної армії в Європі немає поки що", – сказав він.

Президент також звернув увагу на дискусію у США щодо майбутньої ролі американських військ у Європі. За його словами, питання полягає в тому, чи збільшуватимуть Сполучені Штати свою присутність на континенті з огляду на російську загрозу, чи, навпаки, скорочуватимуть її.

Ще одним аргументом Зеленський назвав посилення самого НАТО завдяки вступу України. Йдеться не лише про озброєння, а й про українські військові технології, бойовий досвід та спроможності армії.

Окремо президент згадав про питання "гарантій безпеки для Росії". За його словами, після переговорів із РФ американська сторона часто повертається з позицією, що Україна може отримати гарантії безпеки від США та фінансову підтримку від Європи, тоді як Росія порушує питання про власні гарантії.

"Це дивно, з одного боку, звучить, що агресор запитує, які гарантії безпеки. Так, але це також говорить про те, що вони вже не відчувають себе такими сильними, як це було або як їм здавалося на початку війни", – сказав Зеленський.

Він вважає, що членство України в НАТО створило б для Росії певну "гарантію", оскільки Україна не зможе намагатися повернути окуповані території військовим шляхом, а розв’язувати територіальні питання доведеться дипломатично.

"Тому питання НАТО актуальне, на мій погляд, для всіх сторін. Я вважаю, що саме питання НАТО і питання ЄС може бути одним із виходів із цієї страшної війни", – підсумував президент.

На початку липня посол України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що мета вступу до Альянсу лишається незмінною, і все більше країн розуміють, що членство України більше в інтересах самого НАТО.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу "не можуть бути наївними" щодо загрози, яку становить Росія.