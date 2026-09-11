В Естонії сподіваються, що Палата представників підтримає законопроєкт про санкції проти РФ
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна сподівається на те, що американська Палата представників підтримає законопроєкт про санкції проти Росії.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Так Тсахкна відреагував на інформацію у ЗМІ про те, що законопроєкт про санкції проти Росії покійного сенатора Ліндсі Грема наступного тижня винесуть на голосування в Палаті представників.
Глава МЗС Естонії наголосив, що його країна рішуче підтримує введення додаткових санкцій проти Росії.
"Ми високо оцінюємо зусилля Конгресу США і сподіваємося, що законопроєкт про санкції проти Росії буде прийнятий як закон", – акцентував очільник естонського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, Сенат Конгресу Сполучених Штатів 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт щодо санкцій проти РФ, співавторами якого є покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Йдеться про "каральні" тарифи для країн, які імпортують російські енергоресурси.
Водночас пізніше ЗМІ писали, що законопроєкт стикається з дедалі сильнішим опором у Палаті представників США і, ймовірно, буде заблокований принаймні до листопадових виборів до Конгресу.
Детальніше про це – у статті Сенат пробиває санкційну стіну: яке покарання для Росії готують США і якою буде роль Трампа.