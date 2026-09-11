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В Естонії сподіваються, що Палата представників підтримає законопроєкт про санкції проти РФ

Новини — П'ятниця, 11 вересня 2026, 20:50 — Уляна Кричковська-Богданова

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна сподівається на те, що американська Палата представників підтримає законопроєкт про санкції проти Росії.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Так Тсахкна відреагував на інформацію у ЗМІ про те, що законопроєкт про санкції проти Росії покійного сенатора Ліндсі Грема наступного тижня винесуть на голосування в Палаті представників. 

Глава МЗС Естонії наголосив, що його країна рішуче підтримує введення додаткових санкцій проти Росії. 

"Ми високо оцінюємо зусилля Конгресу США і сподіваємося, що законопроєкт про санкції проти Росії буде прийнятий як закон", – акцентував очільник естонського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, Сенат Конгресу Сполучених Штатів 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт щодо санкцій проти РФ, співавторами якого є покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Йдеться про "каральні" тарифи для країн, які імпортують російські енергоресурси. 

Водночас пізніше ЗМІ писали, що законопроєкт стикається з дедалі сильнішим опором у Палаті представників США і, ймовірно, буде заблокований принаймні до листопадових виборів до Конгресу. 

Детальніше про це – у статті Сенат пробиває санкційну стіну: яке покарання для Росії готують США і якою буде роль Трампа.

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Естонія Війна з РФ санкції США
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