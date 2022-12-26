Латвія готується придбати протикорабельні ракетні комплекси NSM

Латвія готується придбати протикорабельні ракетні комплекси Naval Strike Missile (NSM), виробником яких є норвезька Kongsberg Defence & Aerospace.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Речник латвійського Міноборони повідомив, що підписання контракту на закупівлю планується у 2023 році. Переговори із США про закупівлю тривають з вересня.

Наразі NSM є на озброєнні у США, Норвегії, Німеччини, Британії, Іспанії, Румунії, Польщі, Канади та Австралії. Дальність ракети сягає 185 км, комплекс може застосовуватися як берегова батарея, встановлюватися на колісну основу або на палубі корабля.

Також готують закупівлю шести комплексів HIMARS, але орієнтовних термінів укладення договору поки не називають.

Нагадаємо, Литва у грудні підписала зі Сполученими Штатами контракт на придбання HIMARS загальною вартістю 495 млн доларів.



