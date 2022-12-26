Латвия готовится приобрести противокорабельные ракетные комплексы NSM

Латвия готовится приобрести противокорабельные ракетные комплексы Naval Strike Missile (NSM), производителем которых является норвежская Kongsberg Defence & Aerospace.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Спикер латвийского Минобороны сообщил, что подписание контракта планируется в 2023 году. Переговоры с США о закупке продолжаются с сентября.

Сейчас NSM есть на вооружении у США, Норвегии, Германии, Великобритании, Испании, Румынии, Польши, Канады и Австралии. Дальность ракеты достигает 185 км, комплекс может применяться как береговая батарея, устанавливаться на колесную основу или на палубе корабля.

Также готовят закупку шести комплексов HIMARS, но ориентировочных сроков заключения контракта пока не называют.

Напомним, Литва в декабре подписала с Соединенными Штатами контракт на приобретение HIMARS общей стоимостью 495 млн долларов.