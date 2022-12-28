У Фінляндії знову відклали запуск нового реактора на АЕС
Запуск третього реактора фінської атомної електростанції "Олкілуото", який мав запрацювати протягом грудня, відклали до весни.
Про це повідомила естонська державна енергетична компанія Eesti Energia в огляді ринку електроенергії, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Згідно з повідомленням, 27 грудня третій реактор АЕС "Олкілуото" було запущено в тестовому режимі.
Реактор, введення якого в експлуатацію відстало від графіка вже на 13 років, був запущений у вересні, після чого в турбінах охолоджувальних насосів виникли тріщини. Реактор обслуговують чотири турбіни, дві з яких до теперішнього моменту замінили, а в інших двох, як і раніше, є тріщини. Вони, ймовірно, виникли під час швидкого перемикання навантаження під час тестового пуску.
Тепер реактор запустили на 11 днів, після чого його зупинять на місяць для додаткової перевірки турбін, а потім відбудеться черговий тестовий запуск на початку лютого.
Оператор станції Teollisuuden Voima розраховує, що реактор запрацює в комерційному режимі 8 березня.
У Eesti Energia зазначили, що це означає, що цієї зими енергія з "Олкілуото-3" не надходитиме в мережу, що викликає певну заклопотаність, оскільки січень і лютий традиційно є найхолоднішими місяцями в регіоні Балтійського моря.