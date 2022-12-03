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Естонія підписала з США договір на купівлю HIMARS на понад $200 млн

Субота, 3 грудня 2022, 10:05

Генеральний директор Державного центру оборонних інвестицій Естонії (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар підписав з американським агентством зі співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA) договір про закупівлю реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Системи озброєння будуть придбані у США, виробник зброї - Lockheed Martin. Загальна вартість контракту становить понад 200 мільйонів доларів.

Це найбільша оборонна закупівля в історії Естонії.

"У рамках договору, крім реактивних систем залпового вогню, Естонія також закупить боєприпаси і засоби зв'язку. Також угода передбачає вирішення питань, пов'язаних із навчанням і логістикою. До пакета також входять різні ракети, дальність дії яких становить від 70 до 300 кілометрів", - сказав голова відділу озброєнь Центру оборонних інвестицій Раміль Ліпп.

"Реактивні системи залпового вогню HIMARS - це новий і важливий крок у розвитку обороноздатності Естонії, який дає можливість рішуче впливати на супротивника ще до того, як він вступить у зіткнення з нашими піхотними частинами. Йдеться про стандартну систему НАТО, яка сприяє всебічній співпраці з іншими союзниками по альянсу", - зазначив начальник відділу Генштабу Сил оборони підполковник Каарел Мяесалу.

Латвія і Литва також закуплять у США реактивні системи залпового вогню HIMARS. Перші поставки очікуються 2024 року.

Як повідомлялося, 15 липня державний департамент США схвалив продаж уряду Естонії реактивних систем залпового вогню HIMARS і пов’язаного обладнання на суму до 500 мільйонів доларів.

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Естонія

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