В МЗС Росії вимагають від Вірменії ясності про те, куди вона іде

В МЗС РФ заявили, що для Москви є неприйнятною лінія, яку проводить керівництво Вірменії стосовно її зовнішньополітичного вектора, та вимагають ясності у цьому питанні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у середу заступник глави МЗС РФ Михаїл Галузін, його цитує російське агентство "Интерфакс".

Виступаючи після засідання спеціальної робочої групи Ради безпеки РФ, Галузін сказав, що на зустрічі обговорили стан і перспективи відносин з Вірменією.

"Ми за те, щоб з'ясувалася ясність щодо того, куди рухається Вірменія", – заявив він журналістам у Москві.

Галузін зазначив, що у Москві не можуть прийняти ту лінію, яку сьогодні проводить вірменське керівництво.

"А саме – лінію на те, що воно, вірменське керівництво, зберігатиме членство в Євразійському економічному союзі доти, доки не перейде до членства в Європейському Союзі. Такі підходи нас не влаштовують. Такі підходи для нас абсолютно неприйнятні", – заявив російський посадовець.

Водночас він підкреслив, що якихось конкретних деталей щодо термінів, відведених Вірменії для вибору між ЄАЕС та ЄС, немає.

Нагадаємо, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи "втягнути Вірменію в антиросійську орбіту" та повідомили, що знають про намір долучити її до "агресивних євроатлантичних стандартів".

Правитель Росії Владімір Путін 9 травня перейшов до погроз "українським сценарієм" на адресу Вірменії.

7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. У разі нової перемоги глава уряду Нікол Пашинян отримає мандат на втілення своєї політики, до якої входить і зближення з ЄС.

