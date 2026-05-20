В ОПУ кажуть, що Зеленський відвідає Сербію в інші дати

Після повідомлень медіа про те, що візиту Володимира Зеленського до Сербії цього тижня не буде, в Офісі президента зазначили, що поїздка відбудеться в інші дати.

Про це журналістам заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє "Європейська правда".

"Вирішили, що краще в інші дати, а там поки буде Качка (віцепрем’єр-міністр. – Ред.) по підготовці деяких питань", – сказав Литвин у відповідь на питання стосовно повідомлень у медіа про візит Володимира Зеленського.

Нагадаємо, сербський телеканал N1 з посиланням на джерела у Белграді повідомляв, що наприкінці цього тижня у Сербії очікують на візит української делегації, яку може очолити особисто президент Володимир Зеленський.

Утім, згодом "Дзеркало тижня" повідомило, що до Белграда має вирушити віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

У середу президенти України та Сербії провели телефонну розмову. Володимир Зеленський підтвердив, що Тарас Качка очолить українську делегацію.

Президент Сербії назвав розмову із Зеленським "відкритою та конструктивною".

Відносини Києва й Белграда є непростими через традиційно прихильну до Москви позицію Сербії.