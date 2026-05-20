Трамп: можливо, нам доведеться сильніше вдарити по Ірану 

Американський президент Дональд Трамп припустив, що Сполученим Штатам доведеться вдатися до сильніших атак по Ірану, якщо сторонам не вдасться досягти мирної угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив на церемонії вручення дипломів в Академії берегової охорони США, передає Reuters.

Водночас Трамп допустив, що посилення американських ударів по Ірану може й не відбутися.

"Побачимо, що буде. Ми завдали їм дуже сильного удару. Можливо, нам доведеться вдарити ще сильніше – а може, й ні", – сказав американський президент.

Він повторив, що головною ціллю США є недопущення розробки Тегераном ядерної зброї.

Трамп заявив, що військова міць Ірану значною мірою "зникла", тому головне питання полягає в тому, чи піде він на укладення мирної угоди.

"Все зникло. Їхній флот зник. Їхні військово-повітряні сили зникли. Майже все. Єдине питання: чи підемо ми й довершимо справу? Чи підпишуть вони документ? Побачимо, що буде", – сказав Трамп.

Раніше в середу президент США заявив, що переговори з Іраном перебувають на завершальній стадії, водночас попередивши Тегеран про поновлення атак.

Писали, що Трамп у понеділок ввечері провів нараду щодо Ірану, в ході якої йому представили можливі варіанти воєнних дій.

Нарада відбулася через кілька годин після того, як американський президент оголосив про призупинення атак, які, за його словами, планувалося провести у вівторок.

Раніше повідомляли, що Білий дім незадоволений останньою оновленою пропозицією Ірану щодо змісту угоди про припинення війни.