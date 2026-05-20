Зеленський сподівається на відновлення перемовин зі США і РФ "цими тижнями" з участю Європи

Президент Володимир Зеленський розповів про "хороші контакти" зі США, на підставі яких він висловив сподівання на відновлення мирних перемовин з РФ, у тому числі за можливої участі європейців.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною – і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації та якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна готова до таких відповідних кроків.

"Я розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися", – додав президент.

Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого тристоронні перемовини за участі України, США та Росії фактично призупинилися. Україна та Росія, утім, продовжували тримати зі США двосторонні контакти.

Міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі на Кіпрі наступного тижня обговорять переваги можливих кандидатів на роль переговірника з Росією стосовно мирного врегулювання в Україні.

Повідомляли також, що Ангела Меркель відмовилась від ролі переговірниці, але закликала лідерів ЄС до прямих переговорів з Кремлем з метою припинення війни в Україні.