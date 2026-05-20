Трамп анонсував переговори з президентом Тайваню, що може розлютити Китай

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що готується до розмови з президентом Тайваню Лай Цінде в рамках процесу прийняття рішення щодо схвалення угоди про продаж зброї на суму $14 мільярдів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Заяви Трампа можуть ускладнити відносини між Білим домом і Пекіном, над зміцненням яких президент США наполегливо працював під час візиту до Китаю минулого тижня.

"Я поговорю з ним. Я розмовляю з усіма. Ми дуже добре контролюємо ситуацію", – сказав Трамп журналістам у середу, коли його запитали, чи планує він контактувати з тайванським президентом перед ухваленням рішення щодо продажу зброї.

Президент США додав, що "ми будемо працювати над цим, над тайванською проблемою", не вдаючись у подробиці.

Заява Трампа журналістам є продовженням коментарів, які він зробив минулого тижня на борту президентського літака, що він планує поговорити з людиною, "яка керує Тайванем".

Прямі контакти між лідерами США і Тайваню практично не існують з 1979 року. Будь-який крок Трампа, спрямований на розмову з лідером Тайваню, розлютить Пекін, який вважає Тайвань частиною китайської території.

Трамп порушив цю норму, коли прийняв вітальний дзвінок від тодішньої президентки Тайваню Цай Інвень після перемоги на президентських виборах 2016 року. В іншому випадку відносини між США і Тайванем вважаються неофіційними і здійснюються через представництва у Вашингтоні та Тайбеї, які не мають офіційного дипломатичного статусу.

Китайський лідер Сі Цзіньпін доклав зусиль, щоб зробити Тайвань ключовою темою свого дводенного саміту з Трампом у Пекіні минулого тижня. Сі сказав Трампу бути обережним у питанні Тайваню.

Трамп підтвердив, що під час саміту докладно обговорював із Сі питання продажу американської зброї Тайбею. Це також порушує десятиліття американської політики, яка забороняє США консультуватися з Пекіном щодо таких продажів.

Раніше Трамп заявив, що відклав схвалення угоди про продаж зброї Тайваню на суму $14 мільярдів, щоб використовувати її як "козир у переговорах" з Китаєм.

Відмова від продажу зброї Тайваню порушуватиме Закон про відносини з Тайванем 1979 року, який зобов’язує США "надавати Тайваню зброю оборонного характеру" для стримування потенційної китайської агресії.

Після візиту до Китаю Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності.