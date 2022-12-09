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Суд у Литві підтвердив анулювання посвідки на проживання для матері дітей Шойгу

П'ятниця, 9 грудня 2022, 09:32

Вільнюський окружний адміністративний суд залишив чинним рішення Департаменту міграції про анулювання посвідки на проживання у Литві Єлени Камінскас - колишньої подруги глави Міноборони РФ Сергєя Шойгу і матері його дітей.

Про це пише LRT, повідомляє "Європейська правда".

Суд у четвер оголосив, що не задовольнить апеляційні скарги литовського бізнесмена Адольфаса Камінскаса. Залишається в силі не лише рішення Департаменту міграції про анулювання посвідки на тимчасове проживання Камінскаса, але й інші заборони.

Помічник голови суду зі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю Аудріс Кутревічюс повідомив, що оскільки судові засідання були закритими для громадськості, було прийнято рішення не коментувати їх. Рішення суду може бути оскаржене до Вищого адміністративного суду Литви.

Як повідомляв у жовтні Департамент розслідувань Литви, Камінскас вважається матір'ю позашлюбних Шойгу, а троє з чотирьох її дітей є громадянами Литви. Згідно з документами, неповнолітня дочка Камінскас від попередніх стосунків із Шойгу стала громадянкою Литви у 2019 році, коли її всиновив її литовський чоловік Адольфас Камінскас.

Камінскас мав дозвіл на тимчасове проживання в Литві з 2017 року, але влітку втратив його і незабаром оскаржив це і ще два рішення Департаменту міграції: про заборону на в'їзд до Литви на 5 років і заборону на в'їзд до країн Шенгенської зони на 3 роки.

Міграційний департамент не пояснив причин, чому Камінскас був позбавлений цих дозволів. У письмовій відповіді кілька місяців тому Департамент повідомив, що аргументи будуть представлені адвокатами на слуханні.

Нагадаємо, Литва слідом за Латвією з 8 грудня припинила мовлення російського телеканалу "Дождь", якому анулювали ліцензію.

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Литва

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