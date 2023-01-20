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Столтенберг: Нова військова допомога дозволить Україні наступати

П'ятниця, 20 січня 2023, 17:35

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який брав участь у засіданні формату "Рамштайн", привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну.

Слова генсека наводить видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Той факт, що Україна отримає сотні нових одиниць бронетехніки, бойових машин піхоти, а також танки, матиме величезне значення для неї, сказав Столтенберг.

Ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію, додав Столтенберг.

На питання, чи завдає Німеччина шкоди європейській єдності через те, що вона ще не дала згоду на поставку Leopard 2, Столтенберг відповів, що "консультації триватимуть". Він нагадав, що з початку війни різновиди підтримки постійно змінювалися.

Генсек також підкреслив, що Німеччина є одним із союзників, які найбільше підтримують Україну.

"Артилерія, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, а тепер і бронетранспортери типу Marder: Німеччина справді є лідером у підтримці України в багатьох-багатьох сферах", – сказав він.

Нагадаємо, у четвер Сполучені Штати оголосили про виділення Україні додаткової військової допомоги у розмірі 2,5 мільярда доларів, яка включатиме більше бронетехніки та боєприпасів.

Фінляндія анонсувала 12-й пакет військової допомоги для України, який в рази більший за усі попередні. 

19 січня рекордний пакет допомоги для України анонсувала також Естонія, його загальна вартість - 113 мільйонів євро. 

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