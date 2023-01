Італія долучиться до ініціативи спецтрибуналу щодо агресії РФ – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після розмови з італійським візаві Антоніо Таяні заявив, що Італія долучиться до ініціативи України стосовно спецтрибуналу для розслідування злочину агресії Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Антоніо Таяні та я обговорили наступний пакет військової допомоги України. Привітав рішення Італії долучитись до ключової групи із заснування спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України", – написав Кулеба у Twitter.

Він також закликав італійського колегу запровадити санкції проти ракетного й дронового виробництва Росії.

Today, @Antonio_Tajani and I discussed Italy’s next security assistance package. I welcomed Italy’s decision to join the core group on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine and called for sanctions on Russia’s missile/drone industry.