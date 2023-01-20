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Італія долучиться до ініціативи спецтрибуналу щодо агресії РФ – Кулеба

П'ятниця, 20 січня 2023, 18:16

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після розмови з італійським візаві Антоніо Таяні заявив, що Італія долучиться до ініціативи України стосовно спецтрибуналу для розслідування злочину агресії Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Антоніо Таяні та я обговорили наступний пакет військової допомоги України. Привітав рішення Італії долучитись до ключової групи із заснування спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України", – написав Кулеба у Twitter.

Він також закликав італійського колегу запровадити санкції проти ракетного й дронового виробництва Росії.

Своєю чергою очільник італійського МЗС заявив, що у розмові з Кулебою підтвердив "повну підтримку Італією України", зокрема в прагненні справедливого миру, а також безпеки Запорізької атомної електростанції.

Раніше Британія пообіцяла відігравати провідну роль у ключовій групі партнерів-однодумців, які домагатимуться притягнення Росії до кримінальної відповідальності за незаконне вторгнення в Україну.

Європарламент 19 січня проголосував за незобов’язуючу резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України. 

Євродепутати вважають, що трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента РФ Владіміра Путіна, а й самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і керівництво Білорусі.

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Італія Міжнародні суди

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