Италия присоединится к инициативе спецтрибунала по агрессии РФ - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после разговора с итальянским визави Антонио Таяни заявил, что Италия присоединится к инициативе Украины относительно спецтрибунала для расследования преступления агрессии России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Антонио Таяни и я обсудили следующий пакет военной помощи Украине. Приветствовал решение Италии присоединиться к ключевой группе по учреждению спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины", - написал Кулеба в Twitter.

Он также призвал итальянского коллегу ввести санкции против ракетного и дронового производства России.

Today, @Antonio_Tajani and I discussed Italy’s next security assistance package. I welcomed Italy’s decision to join the core group on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine and called for sanctions on Russia’s missile/drone industry.